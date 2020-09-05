Блог редакции от 5.09.2020 о последних событиях телестройки.

Таинство крещения прошло чуть больше месяца назад, но молодые родители рассказали об этом только сейчас.

«Это важнейшее событие хотелось немного сохранить в тайне, – пишет Кристина. – Этот день прошёл очень волшебно. Святослав держался мужественно и практически не плакал… Заинтересованно разглядывал иконы».

Крёстной мальчика стала близкая подруга Кристины, а крёстным отцом – младший брат Черкасовой.

«Марина очень добрая и искренняя, и рождения Святослава ждала не меньше нас. Часто называю её «крестной феей нашей семьи», так как именно она 3,5 года назад НАСТОЯЛА, чтобы я написала Андрею насчёт кастинга в ДОМ-2, и вы сами знаете, к чему это привело – мы теперь любящая семья.

Крестным стал мой братик Максим, с такой нежностью, добротой и заботой, что в нём есть, он всегда будет заботиться, оберегать и любить крестника», – призналась молодая мама.

Возможно, скоро семья Черкасовых покажет личико маленького Святослава.