Блог редакции от 6.09.2020 о последних событиях телестройки.

Эффектное появление Кати вместе с мамой на шоу «Бородина против Бузовой» рассмешило участников и ведущих.

«Я не ушла с проекта, я взяла тайм-аут. Хочу месяц отдохнуть и посмотреть, как тут Коля будет без меня. Я его проверяю, и пока он звонит мне по пять раз в день», – заявила Богданова.

Но ведущий Влад Кадони утверждает, что обратный путь для Екатерины закрыт.

Смотри сегодня в шоу «Бородина против Бузовой», как участники борются за место в доме «Спаси свою любовь».