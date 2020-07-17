Блог редакции от 17.07.2020 о последних событиях телестройки.

БЛЮМЕНКРАНЦ РАСКОДИРОВАЛСЯ? ВСЁ О «ПЬЯНОМ ДЕБОШЕ» ВАЛЕРЫ

В беседе с Mpravda.com Анна Левченко рассказала, что на самом деле произошло с Валерой во время одного из застолий, и почему закодированный Блюменкранц напился.

«Все пили алкоголь в нашей компании, а Валера пил безалкогольное пиво. Но он выпил около девяти банок пива, и в какой-то момент почувствовал себя впившим. Видимо, минимальный процент алкоголя там есть, а из-за количества он умудрился напиться. Ему было очень плохо, болела голова. Но уже через две недели в Питере мы выпили по бокалу вина, и всё было хорошо. Просто я поняла одну вещь: когда Валера пьёт, с ним не нужно ругаться. Он воспринимает всё в штыки, агрессирует и убегает. С алкоголем у него точно нет проблем», – пояснила Аня.

За последние четыре месяца, утверждает Левченко, Валера выпил всего два раза.