Блог редакции от 19.07.2020 о последних событиях телестройки.

Анна Левченко и Валера Блюменкранц провели отпуск в Санкт-Петербурге, на родине Анны. Время провели настолько хорошо, что приняли решение после проекта переезжать в северную столицу.

«Мы были с семьёй моего брата, мамой. Был такой уютный семейный отдых. Стали с Валерой ещё ближе и роднее. Настолько классно отдохнули, что решили жить в Питере», – рассказала Аня.

Молодые люди уже даже подбирают себе недвижимость.

«Будем сейчас брать квартиру в ипотеку, присматриваемся и к однушкам, и к двушкам. Хотим в хорошем районе, но чуть дальше от центра. В Москве мы смотрели квартиры около 10 миллионов, в Питере цены, конечно, ниже», – пояснила участница.

Но пока Аня и Валера озадачены организацией свадьбы. Вопросом квартиры займутся сразу после росписи.