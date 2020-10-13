Блог редакции от 13.10.2020 о последних событиях телестройки.

Громкий скандал, разразившийся вчера во время съёмок шоу между Безусом и Миленой, похоже, привёл к окончательному разрыву пары. Милена рассказала, что Безус шантажировал ее и грозился показать всем «home video», а так же требовал миллион рублей в случае, если он уходит за девушкой с проекта. Безбородова так же поведала, что сто тысяч, что она давала Леше в качестве компенсации, мужчина ей так и не отдал.

Однако Безус придерживается другой правды.

«Эти деньги я отдал Милене ещё неделю назад, и похоже, это было единственным сдерживающим фактором для неё. Маты, оскорбления как за периметром, так и при камерах, не останавливались, — рассказал Леша. — Когда мы расстались в первый раз, у неё были отношения с интимом, но я обещал не рассказывать об этом никому взамен на уважение. Но что я вижу? Милена не уважает никого, она послала на три буквы продюсеров и редакторов, а я устал просить за неё прощения перед всеми».

Кроме того, Безус утверждает, что в Сочи не было никаких измен с его стороны, и что Милена клевещет. В доказательство своих слов парень готов сесть на полиграф.

Алексей уверен, что Милена хайпится на расставании с ним, ведь это уже принесло ей несколько миллионов.