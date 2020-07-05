Блог редакции от 5.07.2020 о последних событиях телестройки.

КЛАВА БЕЗВЕРХОВА – ЗАВИДНАЯ НЕВЕСТА?

Клава Безверхова оказалась завидной невестой c огромным приданым. Во владениях семьи Клавы роскошные особняки и квартиры.

«Это семейная тайна, я не хочу рассказывать. Но у нас всё хорошо: есть несколько домов и квартира. Ещё машина есть. Всё это в Москве и оформлено на родителей», – призналась девушка.

И хоть Клава о своих богатствах говорит неохотно, Моргенштерн рассказал всё, что ему известно.

«На самом деле я так сильно не интересовался, потому что в этом нет никакой коммерческой стороны для меня. Вчера с её мамой поговорил, она мне как могла вкратце описала, но там слишком большая площадь недвижимости. У них внизу есть ночной клуб собственный, кинотеатр, квадроциклы. Неплохо буду жить, наверное. Квартиру новую купили, но район не знаю. Видел на видео, достаточно большая, не могу сказать по площади. Как оказалось, завидная у невеста», – резюмировал участник.