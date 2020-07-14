Блог редакции от 14.07.2020 о последних событиях телестройки.

Несколько дней назад Милена Безбородова улетела в Сочи к экс-возлюбленному. Всё это время ребята проводят вместе: обнимаются, целуются. Девушка поспешила оправдаться, ведь ещё пару недель назад она клялась, что больше не любит Безуса.

«Мы пытаемся найти точки соприкосновения. Ведь я в какой-то степени его обманула, и мне грустно.

Две недели назад меня уже звали на проект, и ему очень трудно далось то, чтобы уговорить руководство. Я, к сожалению, отказалась и этим самым его подвела. Мне стыдно, ведь я никогда в жизни себя так не вела. И нет, я не пытаюсь как-то искусственно возвысить Лешу… он правда на тот момент очень многое сделал, чтобы меня вернуть. Он подорвал этим и свой авторитет. За все три месяца он НИ РАЗУ меня не оскорбил нигде. Когда себя вела не очень красиво. Сейчас мы решаем, что и как делать дальше», – написала Милена в своём блоге.

Уходить с проекта Безус не собирается, а вот вернётся он один или с Миленой – остаётся под вопросом.

«Я никогда не зарекалась, типа «я никогда туда не вернусь». В жизни бывает всякое, и ты никогда не знаешь, куда ты вернёшься, а куда нет. Я уважительно отношусь к проекту и к тому, что он мне дал в этой жизни.

Возможно, получится так, что я вернусь к Леше на проект… но это всё в подвешенном состоянии.

У нас действительно нет уверенности друг в друге. Слишком много наломано дров. Слишком много всего произошло за три месяца. А мы не такие люди, что сошлись и забыли всё. Мы хотим для начала всё решить и тогда уже быть счастливыми», – резюмировала Безбородова.