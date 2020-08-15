Блог редакции от 15.08.2020 о последних событиях телестройки.

СЛЁЗЫ БАРЫШЕВА ВОЗМУТИЛИ АНТОНА БЕККУЖЕВА.

Барышев разрыдался на Лобном

Некоторым участникам приходится нелегко вдали от дома и поддержки родных. Сегодня на Лобном Никита Барышев не сдержал слёз, говоря о своей маме.

«Ты уже взрослый парень, может, стоит эту пуповину немного подрезать? Тебе самому станет легче, это закалит тебя, сделает сильнее», – заметил Антон Беккужев.

Сам Барышев в своей сентиментальности винит отсутствие отношений и близких друзей.

«Я пока один. И половинки, которой можно излить душу, у меня нет. Ребятам, у которых тут есть пары, намного проще».

А как ты относишься к мужским слезам?