Блог редакции от 15.08.2020 о последних событиях телестройки.
СЛЁЗЫ БАРЫШЕВА ВОЗМУТИЛИ АНТОНА БЕККУЖЕВА.
Барышев разрыдался на Лобном
Некоторым участникам приходится нелегко вдали от дома и поддержки родных. Сегодня на Лобном Никита Барышев не сдержал слёз, говоря о своей маме.
«Ты уже взрослый парень, может, стоит эту пуповину немного подрезать? Тебе самому станет легче, это закалит тебя, сделает сильнее», – заметил Антон Беккужев.
Сам Барышев в своей сентиментальности винит отсутствие отношений и близких друзей.
«Я пока один. И половинки, которой можно излить душу, у меня нет. Ребятам, у которых тут есть пары, намного проще».
А как ты относишься к мужским слезам?