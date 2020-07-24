Блог редакции от 24.07.2020 о последних событиях телестройки.

БАБИЧ РЕШИЛ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «СВАДЬБА НА МИЛЛИОН» ВМЕСТЕ СО СТРАХОВОЙ

Одно место в конкурсе «Свадьба на миллион» остаётся вакантным. За денежный приз и роскошную свадьбу решил побороться Бабич, правда, в спутницы он выбрал себе Марину Страхову.

«Мне предложили побороться за это место, а я люблю соревновательные моменты. Выбрал Марину, так как мы с ней хорошо общаемся в последнее время, надеялся, что это нас сблизит. Насчёт отношений я, конечно, сомневался», – признался Паша в беседе с Mpravda.com.

Марина на эту авантюру согласилась без энтузиазма. Но, чтобы попасть в такой конкурс, паре предстояло закрепить свой союз поцелуем.

А вот что было дальше, смотри в эфире!