Блог редакции от 4.10.2020 о последних событиях телестройки.

АНИТА КОБЕЛЕВА ГОТОВА СТАТЬ МАТЕРЬЮ. КОГДА ЭТО СЛУЧИТСЯ?

Одна из любимых пар телезрителей Федор Стрелков и Анита Кобелева всё чаще говорят о семье. В разговоре с Mpravda.com Анита рассказала, когда хочет стать мамой.

«Я бы хотела в 25-26 лет стать мамой, уже говорила Феде, что хочу быть молодой мамочкой», – призналась Анита.

Как обладательница спортивного тела, Кобелева переживает за свою фигуру после родов.

«Очень переживаю за это, если честно. Но я знаю, что, как только рожу, дам малыша Феде и побегу в спортзал на часик», – смеётся Анита.

А вы верите в будущее этой пары?