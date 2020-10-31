Блог редакции от 31.10.2020 о последних событиях телестройки.

Участница телепроекта ДОМ-2 Анита Кобелева рано потеряла отца. Мужчина скончался от сердечного приступа, когда Аните было всего 13 лет. Девушки тяжело переживала утрату… Своими воспоминаниями Анита поделилась в студии шоу «Бородина против Бузовой».

«Я долго писала ему письма, чтобы никто не видел, просто не могла поверить, что он так рано ушёл», — со слезами на глазах говорила участница.

Самые искренние эмоции только в студии шоу «Бородина против Бузовой».