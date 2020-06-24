Блог редакции от 24.06.2020 о последних событиях телестройки.

АЛЕНА АШМАРИНА ЖДЁТ ДВОЙНЮ!

Недавно мы писали о том, что экс-участница телепроекта ДОМ-2 забеременела в третий раз. Мужчина «сделал дело и пошёл гулять смело», а Алена решила рожать. Имея уже двух дочек на руках, девушка узнала, что ждёт двойню!

«Меня переполняют эмоции. Честно, до сих пор немного трясёт. Была на УЗИ, и врач сказал: «У вас будет ДВОЙНЯ!» Я думала, что это такая редкость, я до сих пор не верю. Теперь я понимаю, почему у меня был такой сильный токсикоз», – написала экс-участница.

Молодая мама предполагает, что ждёт малышей разного пола.



