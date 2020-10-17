Блог редакции от 17.10.2020 о последних событиях телестройки.

Молодая мама уехала из Москвы. Саша Артёмова доверила воспитание малышки её папе Евгению Кузину. Экс-участница реалити-шоу справедливо полагает, что заниматься ребёнком в равной степени должны оба родителя.

Евгений Кузин полностью взял на себя все заботы о годовалой дочери. Саша Артёмова уехала на несколько дней в Луганск к маме и бабушке. Правда, покидая Москву, экс-участница телестройки не была уверена в том, что сможет попасть к родным.

«Доброе утро, люди, — написала Саша Артёмова накануне в микроблоге. — Да, мы держим путь в Луганск. Пропустят, не пропустят на таможне, не могу знать. Но звонила им вчера, сказали ждут. Это, кстати, моя первая дальняя поездка. Так далеко сама ещё не ездила. Мы позавтракали, едем дальше. С богом».

Молодая мама решила, что не стоит брать с собой малышку в столь дальнее и небезопасное путешествие. Тем более, что Женя Кузин прекрасно справляется с родительскими обязанностями. В четверг вечером он вышел в прямой эфир в «Инстаграме» во время прогулки с дочкой. Он с удовольствием ответил на вопросы поклонников о том, каково ему наедине с крошкой.

«Почти всю ночь дочка спала со мной, так что не просыпалась и не плакала. Ведь дети почему спят плохо? Потому что не чувствуют себя защищёнными, а когда рядом кто-то есть, то им хорошо и спокойно», — объяснил молодой отец.