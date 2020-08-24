Девушки шутят, что всегда все делали вместе, а теперь вместе готовятся стать мамами. Причем их дети будут друг другу одновременно родными и двоюродными братьями и сестрами.

Сестры-близнецы Бриттани и Бриана Диан из США рассказали изданию Unilad, что одновременно забеременели от своих мужей, которые тоже являются близнецами. Девушки шутят, что всегда все делали вместе и не собираются останавливаться. Они одновременно получили водительские права и школьные аттестаты, в один и тот же миг услышали предложение руки и сердца, одновременно сказали «да» священнику. А теперь вместе готовятся стать мамами.

Со своими супругами, Джошем и Джереми Сейлерс, сестры Диан познакомились на фестивале близнецов в Туинсберге в 2017 году. Этот фестиваль проводится 8-9 августа ежегодно уже почти 50 лет.

Спустя полгода после знакомства Джош и Джереми одновременно встали на колени и сделали предложение своим избранницам. В 2018 году обе пары поженились и с тех пор живут в общем доме в Вирджинии.

Недавно в обоих семьях прозвучали радостные новости о скором пополнении. Пожалуй, никто из знакомых уже не удивился тому, что Бриттани и Бриана забеременели практически одновременно – их предварительные даты родов отличаются на пару дней. Возможно, природа поможет необычным малышам, которые из-за идентичности родителей будут приходиться друг другу одновременно и родными, и двоюродными, родиться в один день. Их родители очень хотели бы, чтобы так вышло.