На улицах Благовещенска появились баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания соблюдать меры против распространения коронавируса, сообщает канал «360».

«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья (традиционная поминальная каша. — Прим. ред.)», — написано на одном плакате.

«Социальная дистанция? Выбор за тобой», — такая надпись сопровождает баннер с изображением равно удаленных друг от друга надгробий.

По данным канала, инициатором установки таких злободневных баннеров стал обычный житель города.

«На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи», — объяснили изданию в пресс-службе городской администрации.

Жители Благовещенска неоднозначно отреагировали на баннеры. По их словам, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью — уже перебор.