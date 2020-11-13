Грядущая зима не принесет безумных аномалий россиянам, температура будет находиться в районе нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, теплее обычного будет на Русском Севере, Урале и в Сибири. Но в целом эта зима будет холоднее своей предшественницы.

Повторение аномально теплой зимы 2019 года в европейской части России маловероятно. Зима 2020-2021 годов хоть и будет теплее многолетней климатической нормы, но все равно окажется холоднее предыдущей. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Гидрометцентр.

Теплее, чем обычно, будет в Архангельской и Вологодской областях и других регионах севера европейской России, а также на Урале, в западной и центральной Сибири.

«Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — отметил Роман Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, вряд ли в Москве средняя зимняя температура будет выше нуля. Но ожидать снега в столице и окрестных регионах не стоит до конца этой недели — и даже до первой половины следующей недели.

Снежный покров образуется в Москве в конце ноября — по крайней мене, в последние пять лет. Точно прогнозировать снегопады можно лишь на три-четыре дня вперед, не дальше.

Прошлую зиму по большей части определяли сформировавшиеся над Атлантическим океаном теплые воздушные массы. Они проникали не только в европейскую Россию, но также за Урал, в Сибирь.

«Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации», — подчеркивал Роман Вильфанд.

Он также добавил, что ситуация с зимней погодой будет в этот раз более волнообразной. Он отметил также, что прогнозы на весь сезон менее точные, чем кратковременные оценки погоды.

2 ноября специалисты Гидрометцентра заявили, что температура воздуха в первых числах ноября в российской столице будет заметно выше климатической нормы. «Завершающий осенний месяц в Москве, вслед за октябрем, тоже пока отстает от календаря, даря нам более теплые, чем в среднем многолетнем, дни», — указывали синоптики.

В целом ноябрь в столице и области будет более солнечным, чем обычно. По словам ведущего научного сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца, месяц будет достаточно засушливым, дефицит по осадкам будет варьироваться в диапазоне как минимум 10–30%.

«Будет очень продолжительное влияние антициклона, то есть области высокого атмосферного давления. Поэтому солнечных дней будет не один и не два — их будет несколько. Время от времени солнце будет выглядывать», — подчеркнул Тишковец.

Он также сообщил, что будет особенно много солнца в ближайшие 10 дней, при этом температура должна быть близкой к норме. «Может, три снежинки сегодня в ночь где-то выпадут, так же будет на неделе, но они тут же будут исчезать и таять», — сообщил специалист.

Зима наступит в любом случае, что требует не только смены гардероба, но и резины на машинах. Московский департамент транспорта 12 ноября в своем Telegram-канале призвал столичных водителей в кратчайшие сроки поменять покрышки на зимние.

Там уточнили, что сложившиеся обстоятельства обязывают владельцев машин поставить зимнюю резину в ближайшие «пару дней». В департаменте напомнили, что синоптики прогнозируют небольшое выпадение снега уже в самом скором времени.

Главное управление МЧС России по Московской области подготовило памятку об опасности использования летних шин зимой. В первую очередь, использование летней резины в холодное время года повышает риск выезда автомобиля с дороги. Кроме того, увеличивается тормозной путь, что может привести к смертельным ДТП, и повышается вероятность опрокидывания машины. В МВД РФ вообще хотят запретить ездить зимой на летней резине.