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Благотворительная рыбалка: в Алматы соревновались в подледном лове форели

06:48 21/02/2020

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Благотворительная рыбалка в Алматы. В турнире приняли участие почти 150 человек – состязались в подледном лове форели. Эта хищная рыба отличается хитростью и непредсказуемым поведением. Корреспондент «МИР 24» Тимур Сандыбаев выяснил, кому из рыбаков все же улыбнулась удача.

Погода внесла в соревнования свои коррективы. С утра осадки, которые повлияли не только на поклевку, но и на состояние рыбаков. Ведь это очень утомительно — сидеть практически целый день неподвижно под непрекращающимся снегом. Настоящая метель не испугала рыбаков. Кстати, среди них было немало женщин. Нургуль рыбачит всего год, но уже выступает на соревнованиях. Этим хобби ее увлекли друзья. Дальше набиралась опыта с помощью видео в интернете и советов от бывалых. А совсем недавно поймала свою первую крупную рыбу – толстолобика на четыре килограмма. «Многие, наверное, не понимают этого, что в пять, в четыре утра приходится вставать и куда-то ехать. Но это того стоит. Тем более этот турнир является благотворительным и даже если поймаем или нет, не займем места это в любом случае доброе дело», – указала Нургуль Абдулабекова. На турнире спортсмены работали в команде по два человека. Ловить в общей сложности можно было на четыре снасти – две обычные удочки, а также на мормышку и блесну. Накануне соревнований в водоем запустили 270 кг форели, так что клев, казалось, был гарантирован. «Форель клюет, она неадекватная, я так скажу. У нее нет такого понятия, чтобы она подошла, ты ее закормишь, поставишь в точку и будешь ловить, как любую другую рыбу. Она проходная – то клюет, то нет. Плюс она хищная рыба. Это непрогнозируемая рыбалка, вот удар только что был, но ушла», – отметил рыбак Ахваржан Ганиев.

Клевое место Правила подледной рыбалки Как и положено на рыбалке, улов зависит не только от мастерства, наживки и погодных условий. Один из немаловажных факторов – везение. Поэтому у кого-то поклевка была без остановки, а на расстоянии трех метров мог сидеть рыбак с пустыми руками. На ловлю рыбакам дали около восьми часов. А места распределяли следующим образом: первая пойманная рыба, самый крупный экземпляр и общий вес на команду. Стоит отметить, что клевало в этот день все же плохо. Победители наловили рыбы всего на шесть килограммов, а вообще рекорд этого озера 20 кг форели за день. Так или иначе главная благотворительная цель турнира выполнена. Организаторы смогли собрать необходимую сумму для постройки игровой комнаты в одном из детских домов города. Ну а участники получили ценные призы в виде рыбацкого снаряжения и экипировки.





Тимур Сандыбаев