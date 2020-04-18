Спецборт с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в субботу, 18 апреля, в московском аэропорту Внуково.

Лампады доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя, рассказали «РИА Новости» в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), который привез святыню в Россию.

В этом году из-за пандемии коронавируса массовую встречу огня отменили. Когда ограничительные меры снимут, верующие смогут получить частицу святыни.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край стал первым российским регионом, куда была доставлена частица Благодатного огня.

18 апреля в храме Гроба Господня прошла церемония освящения Благодатного огня. В 2020 году она впервые за 10 столетий состоялась без присутствия верующих, так как храм закрыт из-за коронавируса.

После схождения Огня представители духовенства доставили его от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где передали представителям посольств. Те доставили лампады в аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве и отдали их делегациям прямо в самолеты, покинуть лайнеры им не разрешено из-за сложной эпидемиологической обстановки.