В Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в воскресенье, 19 апреля, доставлена частица благодатного огня. Об этом ТАСС рассказала глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

Лампаду привезли к началу праздничной Пасхальной вечери, которую традиционно возглавил митрополит Варсонофий. Служба началась в 17:00.

В связи с эпидемией коронавируса во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии богослужения проводятся без участия верующих. В Ленинградской области пасхальные службы, а также освящение куличей и яиц проводятся на открытом воздухе.

18 апреля в храме Гроба Господня прошла церемония освящения Благодатного огня. В 2020 году она впервые за 10 столетий она состоялась без присутствия верующих. После этого частицы огня были переданы сначала представителям духовенства, а затем — сотрудникам посольств. Те доставили святыни делегациям прямо в самолеты, покинуть лайнеры им не разрешено из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Первым российским регионом, куда 18 апреля привезли частицу Благодатного огня, стал Краснодарский край. В тот же день лампады доставили на патриаршую службу в храме Христа Спасителя в Москве.

12 апреля РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

По состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался.

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