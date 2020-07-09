Группе компаний «Инград» для строительства жилого квартала комфорт-класса в Московской области. Внедрение механизма эскроу обеспечило сделку, которая стала крупнейшей для всего банковского сектора, предоставляющего проектное финансирование в стране.

А. Федорко, П. Поселенов, И. Федотова в пресс-центре правительства Мособласти

8 июля в пресс-центре Дома Правительства Московской области председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко и президент «Инград» Павел Поселёнов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по будущим проектам.

Одним из его ключевых достижений трехстороннего сотрудничества станет решение проблем обманутых дольщиков двух жилых комплексов – «Булатниково» и «Белый город». Их строительство было остановлено в 2013 и 2016 году соответственно. Эти дома включены в Единый реестр проблемных объектов. Теперь достраивать жилые комплексы будет девелопер.

«Важно, что благодаря партнерству Банка ДОМ.РФ и Группы компаний «Инград» будут восстановлены и права дольщиков, чьи дома попали в реестр проблемных объектов. Эта модель взаимодействия региональных властей, ДОМ.РФ и застройщика — рыночный инструмент для решения проблем недостроенных объектов жилья по всем субъектам Российской Федерации», — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Мы рады, что на всем протяженном пути реализации проекта нашим партнером стал Банк ДОМ.РФ. Объем кредитной линии говорит сам за себя — на сегодняшний день это крупнейшая сделка в отрасли после перехода на эскроу, эталон возможностей проектного финансирования», — прокомментировал подписание соглашения Павел Поселёнов.

Артём Федорко отметил, что стратегическое сотрудничество с Группой компаний «Инград» — логичный шаг для Банка ДОМ.РФ. «Наши команды уже активно взаимодействуют в рамках новых проектов жилого строительства, и мы рады, что благодаря этому сотрудничеству для российских семей на рынке формируется предложение нового и качественного жилья», — сообщил Артём Федорко. Ранее стороны уже заключили сделку более чем на 11 млрд рублей. Средства направлены на строительства жилого комплекса TopHILLS в Южном административном округе столицы рядом со станцией метро «Нагорная».

«Хотелось бы поздравить и группу компаний «Инград», и ДОМ.РФ, что был найден какой-то механизм. Надо посмотреть, насколько он транслируется, масштабируется, потому что от института развития как раз такие рычаги и такие решения необходимы для рынка, чтобы закрывать проблемные объекты, и чтобы бизнес развивался под застройщиков, которые умеют работать. С другой стороны, я помню, что в Московской области подобным образом уже реализовывались проекты. Приглашались успешно застройщики, для того чтобы они реализовали неуспешные проекты. Взамен им передавались достаточно правильные земельные участки: правильные по локации, по назначению. Чтобы можно было быстро выйти на этот земельный участок, а дальше у бизнеса была одна дорога в сторону банка. Что касается привлечения проектного финансирования для этих целей, ещё раз подчеркну: если есть такая модель, которая будет отработана и со стороны государства институтом развития и одним из крупнейших застройщиков Московского региона, то это хороший знак для рынка, что есть решения как продолжать бизнес и закрывать проблемы, которые накапливались сообществом профессиональным предыдущие годы. Я оцениваю этот факт, который произошёл, ранее которому не было никакого аналога. Это уже здорово. Что касается института развития ДОМ.РФ, как у института развития Российской Федерации просто нет аналогов и конкурентов. Вот в данном случае Банк ДОМ.РФ и «Инград» становятся своего рода пионером. Крупный застройщик, который показывает своим примером поиск определенных механизмов. Главное — чтобы это дальше транслировалось на регионы, на более мелкие компании. Надо смотреть, какая возможна поддержка для того, чтобы этот механизм ушёл в регионы. Это могло бы решать в регионах те же самые задачи. Это важно», — отметил председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству Дмитрий Котровский.

Генеральный директор компании We Know Александр Галицын считает: «Это новый и самый масштабный на рынке проектного финансирования пример синергии системообразующего застройщика, банка Дом.рф и Минстроя МО. Безусловно , все рыночные механизмы, которые позволяют решать проблемы недостроя без нагрузки на бюджет и других застройщиков, положительно влияют на рыночную ситуацию и на доверие к первичному рынку в целом в масштабах страны. Но самое главное, это решение проблем социальных проблем обычных людей, реальная помощь людям, которые получат свои долгожданные квартиры».

Будущий жилой квартал смело можно назвать городом. В нем предусмотрено всё необходимое для комфортной жизни. На площади 60 гектаров наряду с жилыми домами переменной этажности расположатся физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько детских садов и школ, поликлиника, наземные паркинги. Квартал находится в живописном месте, прекрасно подходящем и для прогулок, и для культурного отдохновения. Рядом — река Сукромка и Борисовские пруды, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы XVII века (объект культурного наследия федерального значения) и Дворцовая усадьба «Тайнинское».

Немаловажный «плюс» (а для московского региона — один из главных) — хорошая транспортная доступность. Расстояние до Московской кольцевой дороги — меньше километра.

О размахе проекта говорят и сроки его возведения: строительство будет вестись больше десяти лет. Первые три корпуса планируется ввести в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года, последний – в 1-м квартале 2031-го.

Справка. Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Банк финансирует проекты жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

«Инград» — крупная инвестиционно-девелоперская компания, ведет деятельность с 2012 года. Специализируется на строительстве жилых кварталов комфорт- и бизнес-класса. Сейчас компания ведет реализацию восемнадцати проектов в Москве и Московской области общей площадью 2,2 млн кв. метров.