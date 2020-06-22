Кажется, не все вопросы после ухода музыканта с лейбла разрешились мирно

25-летний Егор Крид в прошлом году покинул лейбл Black Star после пяти лет сотрудничества. Артисту удалось договориться с бывшими продюсерами Тимати и Пашу и оставить за собой творческий псевдоним. Также Егор имеет право исполнять песни, записанные на лейбле.

В апреле Крид представил первый самостоятельный альбом «58», а перед карантином успел дать несколько концертов в разных городах России. Так, из-за выступления артиста в Ставрополье разгорелся скандал.

По информации Telegram-канала Mash, лейбл Black Star подал в суд на компанию, которая организовала концерт Егора в феврале прошлого года. «Независимое гастрольное агентство» обязано выплатить бывшему боссу Крида 973,5 тысяч рублей, если такое постановление примет суд.

Дело в том, что концерт Крида прошел в феврале, когда музыкант уже заявил об уходе с лейбла, но еще не покинул его окончательно. Лишь в марте все договора с Егором были расторгнуты, поэтому выступление Black Star считает незаконным.

К слову, Тимати прокомментировал уход Егора с юмором. Ранее он ответил хейтерам в Instagram, что жалеет об окончании контракта с музыкантом:

«Девочки, маленькие вы мои, не обижайтесь на пенсионера. Крид лучший, самый смелый, талантливый и, самое главное красивый! Я до сих пор с трудом переживаю его уход, вы правы. Вы вместо критики меня бы лучше поддержали, мне плохо и грустно без Егорки»

Фото: @egorkreed