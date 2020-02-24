Российский бизнесмен Удодов в интервью «Известиям» опроверг обвинения в махинациях с возвратом НДС, которые периодически появлялись в СМИ с 2011 года.

По его словам, он неоднократно обращался в суд и всегда выигрывал. Удодов добавил, что никогда не имел отношения к этим схемам и в отношении него не возбуждалось никаких уголовных дел.

«Кроме того, я не был подозреваемым или фигурантом уголовных преследований, что подтверждает соответствующая справка МВД об отсутствии фактов уголовного преследования и судимости», — добавил бизнесмен.

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