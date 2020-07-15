Компании потеряли до 75% доходов в I квартале 2020 года из-за распространения коронавируса, выяснили аналитики McKinsey. Результаты за II квартал еще не подведены, но уже понятно, влияние пандемии будет существенными. В этих условиях бизнесу помогает то, что ему навстречу идут власти и кредиторы. Мы разбирались, какую поддержку предпринимателям могут оказать банки при содействии государства.

Фото: Элеонора Минина

Строить бизнес с помощью кредитов – это нормальная практика в странах с развитыми финансовыми рынками. Россия, конечно, – не исключение: займы есть у большинства предпринимателей. В условиях падения спроса и ограничительных мер реструктуризация долгов и отсрочки по ним стали одним из частых запросов бизнеса к банкам. Кредиторы вошли в положение клиентов: по данным Центробанка, с 20 марта по 30 июня в банки поступило 135,5 тыс. заявок от субъектов МСП. Одобрено почти 73% от числа рассмотренных. Всего малый и средний бизнес получил возможность реструктурировать задолженность в общем объеме более 666 млрд рублей.

Без прибыли компаниям не на что было платить зарплаты сотрудникам и покрывать обязательные платежи, например, за аренду помещения. Реальной помощью стали льготные кредиты по нескольким госпрограммам. В апреле предприятиям предложили годовые займы на выплату зарплату со ставкой 0% годовых в первые полгода и 2,5% — на оставшийся период. После 1 июня банки начали выдавать кредиты на поддержание занятости со ставкой 2% годовых и отсрочкой платежей. Программа оказалась очень популярной. Заемные средства по ней можно не возвращать, если компания сохранит занятость выше 90% от численности работников. Если рабочие места будут заполнены не менее, чем на 80% — будет списана половина задолженности. Такие займы на восстановление деятельности выдают крупнейшие российские банки. По данным ВТБ, чаще всего за льготными кредитами обращались представители сферы общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта и грузоперевозок, торговли непродовольственными товарами.

По признаниям самих предпринимателей, льготные кредиты на восстановление деятельности и на выплату зарплаты стали реальной финансовой помощью в период самоизоляции и после него.

«Кредит на возобновление деятельности под 2% с возможным списанием при выполнении условий программы для нашей компании оказался «глотком воздуха», — рассказывает Ирина Корниенко, директор тверской компании «Интерстиль», занимающейся производством мужских костюмов. «Как и вся страна мы были шокированы объявленным периодом нерабочих дней. В первую неделю ограничений мы стали активно искать заказы на пошив медицинских изделий, так как работать можно было только предприятиям, выпускающим средства индивидуальной защиты, и в результате вышли на крупного производителя медицинских масок, став его субподрядчиком. В апреле и мае мы сшили 390 600 масок. Но потом потребность в масках сократилась, начались поставки из Китая по более низкой цене. В июне было разрешено Правительством возобновить основную нашу деятельность — пошив мужских элитных и детских классических костюмов.

В этот момент и вышло постановление Правительства о запуске программы кредитования под 2%, вспоминает наша собеседница. Это оказалось очень своевременно, так как на масках мы заработали мизерные средства, которых хватало только на зарплату, чтобы сохранить коллектив и рабочие места, а налоги и страховые взносы оставались неоплаченными.

По коду ОКВЭД мы попадали в программу и сразу обратились в два банка, в которых у нас открыты счета. Первым отреагировал ВТБ, причем очень быстро. 1 июня мы подали заявку, а 9 июня уже получили кредит. Хочется отметить высокий профессионализм сотрудников, которые очень подробно рассказали о всех деталях этой программы и дали рекомендации, как правильно использовать полученный кредит.

Так как наша продукция поставляется в розничные магазины по всей стране, а они еще не во всех регионах открыты, проблемы с реализацией нашей продукции до сих пор сохраняются, но полученные нами кредитные средства помогут нам пережить этот сложный период, мы надеемся на лучшее» — добавила Ирина Корниенко.

Банк ВТБ выдает кредиты под 2% не только действующим клиентам. ООО «Железное Алиби» из Екатеринбурга с финансовой организацией раньше не сотрудничало, но именно у этой кредитной организации получило спасительный займ. «Мы реально пострадавшая отрасль. У нас три бара, два магазина, которые до сих пор не открылись. В Свердловской области ограничения с ресторанов еще не сняты. Четыре месяца простоя… А численность сотрудников у нас немаленькая. Зарплаты им мы продолжали выплачивать, дебиторская задолженность росла. Уже реально стоял вопрос об увольнении людей. Другие кредиты нам не давали, наш простой некоторые банки считали большими кредитные риски. Когда власти объявили программу кредитования под 2% на восстановление деятельности, мы обратились в ВТБ, не являясь их клиентами. Весь процесс от подачи заявки до получения денег буквально несколько дней», — рассказал учредитель компании Павел Петров.



Наряду с ресторанным бизнесом от коронавируса пострадала отрасль туризма, которая еще долго продолжит испытывать на себе давление ограничений. Компания Сергея Алексеева, ООО «Фрегат Аэро» занимается продажей турпутевок и авиабилетов во Владивостоке: с февраля продажи упали практически до нуля. «Фактически мы с февраля в простое. Продажи авиабилетов упали на 70%, а турпутевок – все 100%. До сих пор офисы не открылись, работаем только онлайн. Пока продаем туры на внутренние направления. Московские туроператоры открывают чартерные рейсы из Владивостока в Крым, Сочи, Абхазию. Восстановление туристического рынка, думаю, будет только к следующей весне, — делится своим неутешительным прогнозом предприниматель, — При этом сотрудников мы не увольняли, перевели на удаленную работу с сокращенным рабочим днем. Сохранение коллектива было одной из наших главных задач. Мы стали искать ресурсы для выплаты зарплат. Сначала помогла субсидия от государства в размере МРОТ на каждого сотрудника. Когда власти объявили о программе кредитования под 2% с возможным списанием, мы сразу обратились в ВТБ, с которым сотрудничаем в рамках расчетно-кассового обслуживания, эквайринга, банковских гарантий, других кредитов. Мы рассчитываем, что коллектив сохраним и весной следующего года закроем договор со списанием всей суммы займа».



Судя по этим историям, приоритеты Правительства и кредитных учреждений были выбраны правильные. Набор этих мер активно стимулирует восстановление бизнеса, и может стать катализатором нового витка экономического роста.