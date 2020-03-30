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Чтобы эффективно работать из дома, необходимо две вещи. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik психолог, бизнес-тренер, основатель «Академии моделирования будущего» Андрей Антонов.

Во время перемен, когда происходит переход офлайн-бизнеса в онлайн, необходимо обеспечить две вещи. Задача руководителей — создать для сотрудника внешнюю мотивацию работать на результат. Задача сотрудника — создать внутренний настрой и сформировать привычки к самодисциплине, рассказал в интервью радио Sputnik психолог, бизнес-тренер, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов.

«Если у человека есть внутренняя мотивация работать качественно и хорошо, я бы рекомендовал одеваться так, как будто ты находишься на работе, причесываться, умываться, женщинам — краситься. Это самодисциплинирует и позволяет быть внутренне заряженным именно на работу. Для многих это будет непростая проверка на прочность и дисциплину, и многие ее не проходят. Многим придется трудно — лень, прокрастинация, откладывание вылезут на поверхность», — рассказал Андрей Антонов.

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«Качество любого выполняемого действия зависит от внутреннего настроя. Можно заниматься спортом дома в трусах, как попало, но если у тебя есть привычка надеть красивый спортивный костюм и взять специальный коврик, автоматически создается настрой делать все по высшему разряду. Это касается всех сфер жизни. Многим покажется это несущественным и неважным, но на «длинной дистанции» это очень важная привычка. И для работы важно, чтобы все проходило с нужным настроем», — считает бизнес-тренер.

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