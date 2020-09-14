Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Сочи.

«Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит — 1,5 миллиарда долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства», — сказал он журналистам.

Говорить о создании совместных предприятий РФ и Белоруссии преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, сообщил Песков.

«Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами», — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, будут ли на этой базе созданы совместные предприятия, Песков сказал, что «об этом говорить сейчас невозможно».

«Это же вопрос, скажем так, это скорее уже следствие оптимизации торгово-экономического сотрудничества», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, будет ли это такая же схема, как идея создать Объединенную авиастроительную корпорацию между Украиной и Россией при президенте Украине Януковиче, он ответил отрицательно.

«Нет, это другая схема», — сказал Песков.

Он рассказал, что общение президентов проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию.

«В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз», — заявил Песков по итогам переговоров в Сочи.

Он напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: Минск посещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, из Белоруссии в Москву также приезжали делегации по линии различных ведомств.