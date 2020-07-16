Американские компании планируют инвестировать в российскую экономику в 2020 году 1,8 миллиарда долларов, что чуть ниже показателя прошлого года в 1,9 миллиарда, показало совместное исследование Американской торговой палаты в России и EY.

Ежегодное исследование, подготовленное в марте-апреле, посвящено перспективам прямых инвестиций и двусторонней торговле между Россией и США и охватывает 75 компаний, более половины которых работают в России с 90-х годов прошлого века или дольше. Цель — показать реальный масштаб двусторонних инвестиций и торговли между Россией и США.

«В 2019 году участники опроса инвестировали в российскую экономику почти 1,9 миллиарда долларов. Данные Банка России за 9 месяцев 2019 года показали отток американских инвестиций в 72 миллиона долларов», — показало исследование.

«Планы опрошенных компаний по инвестициям в 2020 году немного скромнее — они собираются вложить в России 1,8 миллиарда долларов. При этом 86% компаний намерены увеличить свои инвестиции в России или сохранить их на прежнем уровне, а 68% участников опроса планируют в ближайшем будущем запуск новых проектов в России», — отметили в палате и EY.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

Прежде всего компании планируют вывод на российский рынок новых продуктов или услуг (31%), а также расширение производства (21%). Каждая третья компания (32% участников опроса) не планирует дальнейшее развитие. Это говорит о неопределенности из-за пандемии и внешних ограничений, которые сопровождают американский бизнес в России.

Лидером по привлечению инвестиций в этом году станет химическая промышленность. В процентах за 2020 год на эту отрасль планируется больше инвестиций, чем накоплено за все предыдущие годы (43%). Одним из факторов, влияющих на рост инвестиционной активности в отрасли, стало снижение цен на минеральное сырье, которое используется в производстве.

Существенная доля иностранных инвестиций приходится на производителей FMCG товаров (22% от всех запланированных инвестиций в 2020 году). В топ-три отрасли с наибольшим объемом инвестиций также вошли производители промышленной продукции (13% всех инвестиций в текущем году). Заметно сократятся инвестиции компаний из отрасли энергетики и природных ресурсов (до 4%) из-за стремительно дешевеющего сырья.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Россия — одно из направлений импорта американских компаний. Так, 66% участников опроса сказали, что импортируют свою продукцию в Россию (в прошлом году так ответили 74% компаний). При этом непосредственно на США приходится только 34% импорта.

Более трети (35%) компаний ответили, что объем их импорта в Россию в прошлом году составил от 50 до 300 миллионов долларов, таким образом исследование показало, что реальный объем импорта американских компаний в Россию примерно в три раза превышает данные официальной статистики.

Чуть менее половины (44%) опрошенных компаний поставляют произведенную в России продукцию в другие страны. Непосредственно на США приходится около 16% поставок произведенной в России продукции, а 84% экспорта направляется в другие страны. Почти половина опрошенных компаний экспортирует более 20% произведенной в России продукции.