Бизнес-джет, на котором летал патриарх Кирилл, выставили на продажу. Цена самолёта не раскрывается, но, судя по предложениям на рынке, он может обойтись покупателю в $15–20 млн

Речь идёт о самолёте Gulfstream G450 с бортовым номером T7-ZZZ. Объявление о его продаже появилось на сайте Avpro. Последний свой вояж T7-ZZZ выполнил 31 октября 2019 года — из Риги он долетел до английского Фарнборо.

О том, что этим самолётом пользовался патриарх Кирилл, рассказывало издание The Bell. В 2013–2016 годах судно принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd. После перерегистрации оператором бизнес-джета стала компания Skyline Aviation SRL. Она фигурировала в расследовании оппозиционера Алексея Навального о самолётах, которыми пользуются первые лица России и их приближённые.

Патриарх Кирилл в октябре ушёл на карантин после контакта с заражённым COVID-19. 73-летний предстоятель «находится в добром здравии, чувствует себя хорошо», рассказал его пресс-секретарь Владимир Легойда. Во время проповеди патриарх назвал пандемию «последним звонком для человечества и „удивительным уроком“, который преподаётся всем людям.