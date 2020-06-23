Лукашенко вновь спорит с россиянами о ценах на газ и мечтает о диверсификации. А Польша мечтает занять место России и поставлять белорусам газ — сжиженный американский. А деньги на строительство газопроводов можно попросить у США. Однако есть одна загвоздка — Лукашенко с его непредсказуемой политикой может все испортить.

Мечты о диверсификации близки к воплощению

«Слава богу, нефти в мире хватает, и цены приемлемые, — заявил белорусский президент Александр Лукашенко. — Природного газа хватает тоже, идет драка между основными игроками за премиальный европейский и наш рынок. Альтернатива есть, можно ее найти».

Между тем спор Минска с Газпромом по поводу оплаты поставленного в прошлом газа продолжается. Россияне требуют от белорусов погашения долга, а те его не признают. Кроме того, Белоруссия добивается снижения ставок, сейчас она платит за 1 тысячу кубометров 127 долларов. Российские СМИ намекают на то, что если преодолеть разногласия не удастся, в начале июля поставки газа на белорусском направлении будут приостановлены.

Однако пока обстановка только накаляется. В Белгазпромбанке, которым ранее руководил Виктор Бабарико, потенциальный соперник Лукашенко на президентских выборах, прошли задержания. Газпром назвал такие действия незаконными.

Газопроводы в Белоруссии принадлежат компании «Газпром трансгаз Беларусь» с тех пор, как Лукашенко продал их в 2011 году ради получения очередной скидки на поставки российского сырья. Если Минск не решит обратиться к силовому варианту и вернуть под свой контроль оператора газотранспортных сетей, в его распоряжении останутся только менее спорные решения, которые уже обсуждаются на теоретическом уровне. Речь идет о создании нового газопровода, связывающего Белоруссию и Польшу, которым бы управляла отдельная, принадлежащая белорусской стороне компания-оператор.

Аналогичное решение — это газопровод Польша-Украина. Одним из аргументов в пользу его строительства было стремление создать инфраструктуру, на которую не распространяются двусторонние соглашения с россиянами, в прошлом эффективно блокировавшими эффективное использование транспортной инфраструктуры для реверсных поставок. Межоператорские договоры с Газпромом осложняли транспортировку сырья в обоих направлениях, из-за чего в первое время после запуска поставок газа на Украину из Европейского союза в 2015 году реверсные мощности на границе оставались ограниченными. Эти ограничения удалось преодолеть, так что один из аргументов в пользу инвестиции утратил актуальность.

Газопровод Польша — Белоруссия мог бы с этой точки зрения иметь право на существование, но он столкнется с такими же проблемами. Евросоюз не вкладывает средства из фондов, которые предназначены на процесс диверсификации в Европе (СПГ-терминалы, газопровод «Балтик пайп»), в проекты с третьими странами. Таким образом на строительство газопровода Польша — Белоруссия, как и его украинского аналога, будет сложно найти деньги. Основой его рентабельности мог бы служить долгосрочный контракт на поставки, но неопределенная позиция Минска заставляет сомневаться в том, подпишет ли тот такой документ.

Выходом, как и на Украине, могла бы стать финансовая помощь США, которые поддерживают политику диверсификации источников поставки газа в Белоруссию. Американцы уже подписали с представителями Варшавы и Киева меморандум о региональном сотрудничестве в сфере энергетики, который предусматривает в том числе возможность финансирования энергетических проектов. За этим заявлением пока не последовали конкретные шаги, но американская сторона могла бы выделить средства на создание перемычек на границе с Украиной и Белоруссией, обеспечивая себе таким образом доступ к местному газовому рынку. В дальнейшем сырье могло бы поступать туда с разных направлений, в том числе в сжиженном виде из США через польскую территорию. Эту сложную схему теоретически внедрить можно, однако, все будет зависеть от того, насколько надежным партнером зарекомендует себя Минск.

Лукашенко может вновь все испортить

Информация о задержании потенциального конкурента Лукашенко по президентской гонке подтвердилась. Оно произошло 18 июня, когда лидеры стран, входящих в программу «Восточное партнерство», обсуждали в ходе телеконференции будущее этой инициативы. Планам обретения Белоруссией независимости от российских углеводородов может помешать растущая напряженность.

Представители ЕС и членов «Партнерства» (Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины) обсуждали реакцию на пандемию коронавируса и дальнейшее сотрудничество на фоне новых вызовов.

«Лидеры выразили политическую волю продолжать строить пространство совместной демократии, благосостояния и стабильности, основанной на наших общих ценностях, которые базируются на правилах международного порядка и права», — сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель (Charles Michel).

В тот же день в Белоруссии арестовали Виктор Бабарико. Прокуратура грозит 15 ему годами тюрьмы, инкриминируя налоговые преступления. Бывший председатель правления Белгазпромбанка хотел принять участие в президентских выборах, однако, Минск инициировал смену руководства организации, выдвинул тезис о совершавшихся ей преступлениях, а потом связал их с Бабарико. За него вступились Газпром и Российская Федерация. Одновременно в Белоруссии шли аресты представителей оппозиции и сотрудников СМИ. Участников протестных выступлений пока не задерживают, хотя они на фоне сообщений о том, что в действительности Лукашенко поддерживают всего 3% белорусов, общественное недовольство нарастает.

Неизвестно, как такая ситуация отразится на планах Белоруссии по обретению независимости от российских углеводородов. Брюссель и Вашингтон санкций в отношении Минска пока не вводят, однако, риск их появления может наложить отпечаток, например, на переговоры с поставщиками нефти или газа через территорию Польши.

Обострение политической обстановки в Белоруссии накануне августовских президентских выборов осложнит процесс обсуждения сотрудничества в нефтяном и газовом секторе. Тоталитарная политика Минска вновь грозит обречь его на изоляцию, хотя перед лицом дальнейшего «закручивания гаек» со стороны Москвы он нуждается, скорее, в интеграции с Западом. Существует, однако, вероятность, что европейская и американская политика приведут в перспективе нескольких лет к качественным изменениям. Это станет возможным, если Запад убедится, что на этот раз Лукашенко не блефует, или его сменит человек, который будет готов бросить Москве вызов в энергетической сфере.