Ряд петербургских депутатов подготовили сразу два законопроекта: об индексации пенсий работающим пенсионерам и о возврате прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60. Власти идею не поддержали. Один из авторов проектов, доктор экономических наук, депутат Закобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева рассказала о судьбе этих законодательных инициатив, что и кто стоит на пути к их реализации.

— Оксана Генриховна, вы будете продолжать борьбу за рассмотрение ваших инициатив? Или сейчас, когда страна постепенно выходит из карантина, они становятся уже не столь актуальными?

— Они по-прежнему очень важны для нашей страны. Карантин и прочие меры ограничений, может, скоро и закончатся. Но из экономического кризиса мы будем выбираться еще долго.

Совершенно очевидно, что пенсионная реформа, проведенная в стране, была ошибочной. Повышение пенсионного возраста россиянам не соответствует реальной продолжительности жизни наших сограждан и рынку труда.

Пандемия это отчетливо показала. Для пожилых людей, которые, что называется, еще полны энергии, нет достаточного количества рабочих мест. Изменилась структура рынка труда, не нужными становятся пожилые продавщицы, а нужны доставщики пиццы на самокатах, курьеры, другие новомодные профессии. Традиционные формы труда вытесняются новыми, востребованы специалисты, которые работают в онлайн-режиме.

Что делать предпенсионерам, которые не вписываются в эти трансформации, не в состоянии осваивать цифровые технологии? Как им жить до новых сроков выхода на заслуженный отдых? Ведь именно они чаще всего попадают «под раздачу», именно их сокращают в первую очередь, отправляют в бесплатные отпуска или на больничный. Они значительно теряют в финансовом обеспечении.

— Какие средства из бюджета потребуются под два ваших законопроекта?

— В этом году 100 млрд. рублей на индексацию пенсий работающим пенсионерам. И около 280 млрд. на возвращение к прежнему пенсионному возрасту. В следующем году под эти цели средств, разумеется, понадобится больше. Суммы, в общем-то, значительные, но подъемные для российского бюджета.

Дело в том, что сегодня государство так или иначе осуществляет прямые денежные выплаты отдельным слоям населения. В частности, единовременные доплаты на семьи с детьми. Меры в целом правильные и необходимые.

Но, как мы уже выяснили, есть еще одна категория, которая оказалась сильно уязвимой. Предпенсионеры и работающие пенсионеры, доходы которых на время выхода из кризиса существенно уменьшились. Кому из них сохранили зарплату и в каком объеме — еще большой вопрос.

— В чем заминка? Почему ваши законопроекты еще не добрались до Госдумы?

— Чтобы инициатива «ушла» в федеральный парламент, необходимо одобрение нашего Законодательного собрания. Уже трижды мы пытались включить этот вопрос на обсуждение в повестку дня, но пока сделать это не удается. Будем пытаться снова и снова.

— Понятно, что если Заксобрание и поддержит ваши идеи, то в Госдуме им вряд ли обрадуются.

— Понимаю. Но в данной ситуации важно общественное мнение. Как в свое время было с прогрессивным подоходным налогом? Я, еще являясь депутатом Государственной Думы, вносила этот законопроект на рассмотрение депутатского корпуса начиная с 2010-2011 годов. Готовила разные поправки, варианты. Проекты отклонялись.

Но буквально вчера Владимир Путин в своем обращении сформулировал, что в стране будет введен прогрессивный налог. Хотя и не в той редакции, которую мы тогда предлагали. Не прошло, как говорится, и 10 лет… Экономически обоснованная идея в обществе жила, заставляла к ней периодически возвращаться. Вода, как известно, камень точит.

— Похоже, что так. Недавно аналогичную инициативу индексации пенсий работающим пенсионерам в Госдуму внесла фракция ЛДПР.

— Да. Хотя изначально либеральные демократы сомневались в жизнеспособности этой идеи. Тем не менее, ее повторили и внесли уже от себя. Я буду поддерживать любые инициативы независимо от того, кто их внесет или кто наши законы перепишет или поправит. Особенно если их поддержит правительство и президент. Потому что реализация идей востребована народом, Интернет полон обсуждениями и комментариями экспертов.

— Какой из двух ваших законопроектов – индексации или возвращения прежнего пенсионного возраста — на данный момент вы считаете, все-таки, важнее?

— Думаю, о снижении пенсионного возраста до дореформенного уровня. Сегодня для предпенсионеров разработан механизм досрочного выхода на пенсию. Вроде бы, при форс-мажорных обстоятельствах у них появилась такая возможность. Но механизм этот крайне сложный и малореализуемый. Все чиновничьи кабинеты предстоит обойти.

Человек предпенсионного возраста должен не просто остаться без работы, но еще и документально доказать этот факт. А так же, что он не в состоянии найти новую работу. В кризис, когда в стране растет безработица!

Действующее правило, разработанное правительством во время пандемии, состоит в том, что работодателю не выгодно увольнять эту категорию – иначе он лишится государственных преференций, кредитов на оплату труда. А если человек уйдет по собственному желанию, как в основном и происходит, он не сможет получать пособие по безработице. Получается замкнутый круг, кто-то один обязательно пострадает.

Выход рядом: если на ближайшие два кризисных года будет принято решение о возвращении прежних пенсионных сроков, этот круг будет разорван. Кто доработал до 55 и 60 лет, спокойно выйдут на пенсию в плановом, так сказать, порядке. Если за ним сохранится рабочее место, он сможет продолжать трудиться на предприятии. Если не сохранится – станет получать пенсию. И не будет очередей на биржах труда, чиновничьей волокиты и бумагооборота.