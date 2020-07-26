Миллиардер Сергей Саркисов вмешался в «битву» азербайджанской и армянской диаспор. В специальном обращении он призвал прекратить беспорядки в Москве и назвал стычки армян и азербайджанцев «неблагодарностью и неуважением к хозяевам дома». Обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян», передает РБК.

«Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов. Объясните им, что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям. Я имею в виду Россию. Не позорьте свои народы, своих предков. То, что происходит в эти последние дни, — недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома».

Миллиардер призвал остановить тех, кто из-за пределов России провоцирует своих сородичей на экстремизм и насилие.

Саркисов также отметил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Он выразил уверенность, что его поступок повторят и азербайджанские предприниматели, которые заплатят за ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.

«Хочу заверить москвичей, что представители наших народов приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения», — подытожил Саркисов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве произошло несколько столкновений азербайджанцев и армян — на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

По данным полиции, в ходе столкновений, которые проходили 23–25 июля, уроженцы Азербайджана и Армении били витрины и участвовали в драках. Задержаны более 30 человек. Некоторые арестованы и отправлены под стражу. Возбуждены уголовные дела.