Предок коронавируса COVID-19, с которым человечество борется в наши дни, появился еще 70 лет назад. Такое открытие сделала международная группа специалистов-биологов, результатами своих исследований они поделились с изданием Nature Microbiology.

Коронавирусная инфекция относится к группе вирусов RaTG13. Как считают биологи, его предок, сарбековирус, появился 70 лет назад на территории Южного Китая. Сначала он поражал только летучих мышей, но затем, в процессе эволюции, передался и человеку тоже. Самостоятельным заболеванием он стал примерно 40 лет назад. В период с 1948-го по 1982 годы он начал влиять на жизнь людей.

Биологи говорят, что коронавирус и его далекий предок имеют похожую структуру, позволяющую прикрепляться к поверхности клеток организмов-носителей. В исследовании отмечается, что геномы обоих возбудителей заболевания схожи на 96%.

Вывод ученых неутешительный для человечества: они считают, что такие вирусы и впредь будут появляться на нашей планете.

Напомним, коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань. Как считают ученые, он передался человеку от летучих мышей, которых китайцы употребляют в пищу. Изначально коронавирусная инфекция бушевала только на территории Китая, но затем в считанные месяцы распространилась по всему миру, охватив все новые страны и континенты.

В итоге Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На данный момент заболевание окончательно не побеждено. Идет разработка вакцины, которая поможет с ним справиться.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что главными переносчиками коронавируса являются дети до пяти лет.