В ходе научной экспедиции, исследовавшей дно Тихого океана, гидробиологи нашли до сих пор неизвестный организм, внешний вид которого их очень удивил. Как ученые рассказали итальянскому изданию Focus, найденное существо оказалось очень похожим на инопланетянина из фильма Стивена Спилберга.

Когда смотришь на него, то вырисовывается очень тонкая «шея», большие «глаза» и вытянутая поперек «голова», указали исследователи. Но на самом деле, никаких таких частей тела у организма нет, это всего лишь скопление губок нового вида причудливой формы. За сходство с пришельцем из фильма «Инопланетянин» новый вид получил название Advhena magnifica или «Великолепный пришелец».

Его уникальным свойством является то, что он обнаружен на глубине 2028 метров. До этого самым глубоководным губкам поддавалась только глубина до 900 метров.

Губки являются фильтратами и «отвечают» за чистоту воды.