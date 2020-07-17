Организм организм человека может слишком быстро подавлять COVID-19, из-за чего иммунитет к болезни не успевает выработать «антительную память». Об этом рассказала профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам биолога, если защитный механизм слишком быстро справляется с коронавирусом, то с одной стороны хорошо, а с другой — плохо в перспективе. Положительный момент в том, иммунитет человека достаточно силен, чтобы быстро побороть коронавирусную инфекцию. Негативный момент заключается в том, что вирус «выводится» из организма слишком быстро, и иммунитет не успевает синтезировать антитела к нему.

«Иммунная система не успевает создать так называемую «антительную память» к инфекции», — пояснила Баранова в интервью РБК.

В этом случае ученые и врачи не смогут узнать, насколько защищен человек от возможного заражения COVID-19. Но что еще хуже, это то, что у человека отсутствует долгосрочная защита от заболевания.

Также возможен вариант, при котором у переболевших COVID-19 выработался слабый иммунитет и не надолго. И при повторном заражении он вряд ли станет сильнее, отметила Баранова. Как правило, наибольшее количество антител вырабатывается после первого заражения. Кроме того, ученые не уверены, что при повторном заражении «память» иммунной системы проснется и она начнет вырабатывать антитела.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что COVID-19 не исчезнет со временем, но лишь потеряет патогенность, и у человека появится среднесрочный иммунитет к нему.