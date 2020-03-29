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Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.

По словам биолога, в ближайшие недели и, возможно, месяцы стоит ожидать большого роста числа зараженных.

«Очевидно, что будет очень большой рост в ближайшие недели, а может быть, и месяцы. В Нью-Йорке сейчас больше десяти тысяч. Мы такие же, как Нью-Йорк. Почему должно быть по-другому? Вопрос идет о порядковом росте. Если не заболевших, то людей с положительным диагнозом. Мы, конечно, охраняемая Богом страна, но почему у нас должно быть 500, а в других местах десятки тысяч?» — сказал Северинов.

Он добавил, что с помощью широко организованного серологического тестирования можно было бы предсказать, когда новые случаи будут появляться реже.

«Потому что вирусу негде будет больше жить», — заключил биолог.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 570 тысяч человек, 26 тысяч умерли.

В России, по последним данным, зарегистрировано 1264 случая заболевания, четыре человека умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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