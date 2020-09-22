22 сентября 2020 года в возрасте 78 лет умер российский ученый, философ и переводчик Сергей Хоружий.

Он родился 5 октября 1941 года в Скопине (Рязанская область). Его отец, военный и партийный деятель Сергей Корнилов, погиб в 1941 году. Мать — партизанская активистка Вера Хоружая, погибла в 1942 году (в 1960 году посмертно удостоена звания Героя Советского Союза). Сергея Хоружего воспитывали родственники матери.

В 1964 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Доктор физико-математических наук. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы аксиоматической теории рассеяния», в 1976 году — докторскую диссертацию на тему «Алгебраическая квантовая теория поля с правилами суперотбора».

В 1967-2006 годах Сергей Хоружий работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова Российской академии наук (РАН; до 1991 года — Академия наук СССР).

В 1993 году создал отдел синергийной антропологии Института человека РАН. С того же года являлся действительным членом Российской академии естественных наук.

В 2005 году стал соучредителем и директором автономной некоммерческой организации «Институт синергийной антропологии».

С 2006 года работал в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Осуществлял научное руководство центром синергийной антропологии Института образования НИУ ВШЭ.

Сергей Хоружий был главным научным сотрудником сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН. В центре его научных интересов находились история русской религиозной философии, а также исследования мистического опыта православной церкви. Особое внимание ученый уделял исихастской духовной практике православия («непрестанной молитве», «умному деланию»). Результатами его работы в этой области стали книги «Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении» (1991), «После перерыва. Пути русской философии» (1994), «Феноменология аскезы» (1998), «Миросозерцание Флоренского» (1999), «Опыты из русской духовной традиции» (2005) и др. Являлся редактором изданий трудов философов Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина.

В общей сложности опубликовал 10 книг и более 150 статей по философии и теологии, две книги и около 70 статей — по физике и математике.

Хоружий также был известен как переводчик и комментатор произведений ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941). В 1989 году в журнале «Иностранная литература» впервые был напечатан полный перевод романа «Улисс», выполненный Хоружим совместно с Виктором Хинкисом (отдельное издание вышло в 1993 году). Также он перевел роман Джойса «Портрет художника в юности» и сборник его рассказов «Дублинцы».

В 1994 году выпустил книгу «Улисс» в русском зеркале».

В 2003 году в его переводе был издан незаконченный роман Джойса «Герой Стивен».

Помимо английского Сергей Хоружий владел итальянским, немецким и французским языками.