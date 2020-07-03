Французский государственный деятель Эдуар Филипп (Edouard Philippe) родился 28 ноября 1970 года в Руане (департамент Приморская Сена, Франция).

Окончил Институт политических исследований в Париже в 1992 году и Национальную школу администрации в 1997 году.

В 1998 году получил степень бакалавра во Французском лицее в Бонне (Германия).

Во время учебы вступил в Социалистическую партию, поддерживая в 1990-е годы премьер-министра (1988-1991) Мишеля Рокара. Однако после взгляды Эдуара Филипа сместились вправо.

С 1997 по 2002 год работал в Государственном совете Франции.

С 2001 года по 2010 год был вице-мэром города Гавра.

В 2002 году по приглашению видного правого политика Алена Жюппе принял участие в формировании правой партии «Союз в поддержку народного движения», которая впоследствии стала называться «Республиканцы».

С 2004 года работал адвокатом в юридической франко-американской компании.

В 2007 году был назначен советником министра окружающей среды Алена Жюппе.

С 2007 года по 2010 год был директором по связям с общественностью в энергетической корпорации Areva.

В октябре 2010 года был избран мэром Гавра, переизбран в 2014 году.

С 2012 по 2017 год – депутат Национального собрания Франции.

В 2016 году во время правоцентристских праймериз Эдуар Филипп поддерживал кандидатуру Алена Жюппе. В марте 2017 года он покинул избирательный штаб официального кандидата республиканцев Франсуа Фийона.

14 мая 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон назначил Эдуара Филиппа премьер-министром страны.

19 марта 2020 года группа французских медицинских работников, объединившиеся в группу под названием «С 19», подала иск в Суд Республики (единственный орган, уполномоченный заниматься правонарушениями министров) на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен за «правительственную ложь» в урегулировании кризиса, связанного со вспышкой коронавируса.

28 июня 2020 года Эдуар Филипп выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр и набрал 58,83% голосов.

3 июля 2020 года он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил.

Эдуар Филипп – автор романов «Момент истины»(2007) и «В тени» (2011).

Женат, есть трое детей.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников