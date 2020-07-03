Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» и призвал закрыть их.

"Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall ("Буревестник" — ред. ) и "Посейдон" это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их)", — написал он в пятницу в своем Twitter.

Так он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что выброс над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Позже МАГАТЭ заявило, что более 40 стран, включая Россию, сообщили, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон». Вопрос о том, подпадают ли новые российские оружейные системы под СНВ-3, стал одним из камней преткновения при продлении этого договора после 2021 года.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.