Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня, приглашение КНР все еще в силе, говорится в сообщении Госдепа, распространённом в пятницу вечером.

В минувший понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.

«Специальный посланник президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли отправится в Австрию 22-23 июня, чтобы встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым (и провести переговоры — ред.) по вопросам взаимодействия, которое касается будущего контроля над вооружениями», — отмечается в сообщении.

Кроме этого госдеп напомнил, что Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями.