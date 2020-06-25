Американская певица Билли Айлиш отписалась от всех пользователей в соцсети Instagram, в том числе брата Финнеаса О’Коннелла и кумира детства музыканта Джастина Бибера, сообщает ET Canada.

По информации издания, ранее Айлиш размещала пост (позже он был удален), в котором написала: «Если я подписана на человека, который однажды обидел вас, напишите мне в директ. Я сразу отпишусь от него и поддержу вас».

В итоге она удалила из подписок сразу всех. Многие пользователи не поняли, почему певица решилась на такой шаг, а сама она пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее Билли Айлиш не раз жаловалась на то, что сталкивается с травлей в соцсетях. В феврале она рассказала, что перестала читать комментарии в инстаграме, так как это «разрушало» ее жизнь.