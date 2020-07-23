Американская певица Билли Айлиш в новом эпизоде ее подкаста «me & dad» на платформе Apple music рассказала своему папе Патрику О’Коннеллу и слушателям, как с годами изменились ее религиозные убеждения, сообщает NME.

«Моя семья никогда не была религиозной, и я не знала никого среди верующих. Но по какой-то причине, будучи маленькой девочкой, я была невероятно религиозной. Это длилось на протяжении нескольких лет», – поделилась воспоминаниями Айлиш.

Обладательница пяти премий «Грэмми» рассказала, в какой-то момент, по непонятной причине, она резко перестала верить в Бога.

"Это было странно. Не знаю, почему так вышло и что сделало меня такой – я стала антирелигиозной. Потом, пережив этот период, я начала интересоваться разными верованиями", – объяснила певица.

По словам Билли Айлиш, которая сейчас относится к религии нейтрально, ей нравится говорить на эту тему, а также пытаться понять верующих, в том числе узнавать что их заставляет придерживаться таких убеждений.

"Думаю, важно с уважением относиться к мировоззрению других людей и не осуждать их за то, во что они верят", – считает поп-звезда.

Папа Билли Айлиш подтвердил, в их доме действительно не говорили о религии и не ходили в церковь. При этом, когда будущая суперзвезда начала интересоваться, Патрик О’Коннелл не возражал. Наоборот, он считал, что это было «изумительно».