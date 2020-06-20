24-летний житель Нью-Йорка дежурил под дверями дома певицы

Певица Билли Айлиш проводила карантин в загородном доме. Девушка собиралась насладиться уединением с семьей. Однако скромный отпуск певицы пошел не по плану. Покой Билли стал нарушать назойливый фанат.

В мае 24-летний житель Нью-Йорка Пренелла Руссо стал регулярно навещать певицу под разными предлогами. Мужчина приходил к певице домой без маски и перчаток, трогал дверную ручку и звонок.

За два дня назойливый поклонник совершил семь визитов. В первый раз он позвонил в дверь и поинтересовался у отца певицы, дома ли Билли. Потом сказал, что ошибся домом и ушел. Однако отсутствие правонарушителя было недолгим.

Вечером Руссо вернулся к дому Айлиш, разместился на крыльце и стал читать книгу. Семья периодически вступала с незваным гостем в диалог. И в ходе беседы папа артистки несколько раз попросил мужчину покинуть дом. Однако тот не послушался и семейству Айлиш пришлось вызвать частную охрану.

Билли Айлиш пожаловалась на надоедливого фаната в суд и получила запретительный ордер, обязывающий мужчину не приближаться к ней на расстояние в 90 метров. Ордер будет действовать три года. Руссо запретили контактировать с артисткой в любой форме.

Руссо дважды задерживала полиция, однако поклонника не посадили в тюрьму из-за ограничений, установленных в США из-за пандемии коронавируса. Несмотря на судебный запрет, артистка все еще боится, что появление незваного гостя может нарушить ее планы. Билли очень трепетно относится к своему телу. Певица долгое время скрывала его от публики, надевая мешковатую одежду. Однако в конце весны заявила, что собирается бороться с бодишеймингом.