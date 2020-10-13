Американский предприниматель, филантроп, основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC рассказал, как люди смогут полностью преодолеть последствия пандемии.

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— Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины, — считает он.

Только массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с ней «в мировом масштабе». Гейтс отметил, что создание и испытание терапии от COVID-19 займет еще, по меньшей мере, полгода. По его словам, уже в ближайшие два месяца препараты с антителами, излечивающие вирус, получат разрешение от властей в экстренном порядке.

Ранее Гейтс спрогнозировал, что пандемия закончится не раньше 2022 года. При этом, по его мнению, вернуться к докоронавирусным показателям в экономике реально за два-три года при условии возрождения индустрии туризма.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов.

Вирусолог и профессор Виктор Зуев ранее отмечал, что ношение масок — самый работающий способ защиты от вируса, и если население не осознаёт этого, надо вводить строгие меры.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации Россией первой вакцины от COVID-19. Её назвали «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.