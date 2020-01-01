В России проиндексировали тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах. В результате, ставки выросли на 3,5%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) в среду, 1 января

По словам собеседника информагентства, тарифы на билеты в плацкарте — прерогатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В купе, СВ и люксе — определяет уже ФПК.

ФАС, в свою очередь, утвердило рост тарифов в плацкартных и общих вагонах в 3,5% осенью прошлого года. Аналогичная индексация в 2020 году пройдет для люксов, СВ и купе в поездах дальнего следования, не входящих в систему динамического ценообразования.

Кроме того, в пресс-службе ФАС поясняли, что к эти тарифам применяются и сезонные коэффициенты.

Что касается системы динамического образования, то она сработает по следующему принципу: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Стоимость проезда зависит не только от расстояния и популярности маршрута, но и от категории поезда, времени года, дня недели и нескольких других факторов.

В 2019 году в плацкарте и общих вагонах тарифы поднялись на 3,9%.

2 октября 2018 года ФПК уже анонсировала грядущие тарифные изменения Тогда также называлась цифра 3,5%.

30 мая ФАС пообещала провести проверку по каждому маршруту после жалобы Общероссийского объединения пассажиров на рост цен билетов в плацкартные вагоны. В ведомстве предположили, что подорожание билетов возникло из-за отмены скидок, которые РЖД раньше применяла для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками.