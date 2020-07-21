Правительство включило отрасль пассажирских перевозок в список наиболее пострадавших от коронавируса. Сильнее всего из-за введенных ограничений упал спрос на поездки в поездах дальнего следования – на 77% в первой половине апреля по сравнению с прошлым годом, сообщил кабмин. Сейчас отрасль активно восстанавливается, пассажиропоток увеличивается, люди снова выбирают поезда как безопасный и доступный по цене транспорт. В свою очередь РЖД развернули программы акций и скидок на летний период. Это дает плоды: в июне пассажиры покупали примерно 220 тыс. билетов в сутки – вдвое больше, чем в мае.

Пандемия практически парализовала отрасль перевозок. В силу различных ограничений на государственном уровне курсировали только редкие поезда. В июне количество маршрутов значительно увеличилось, а в июле РЖД сообщили, что возвращают в расписание более 100 поездов к тем, что уже начали курсировать в мае и июне. К настоящему моменту восстановлена периодичность движения большей части круглогодичных и сезонных поездов, а также скоростных составов – «Сапсаны», «Ласточки», «Стрижи».

Ранее, как в поездах, так и на вокзалах, компания «РЖД» приняла строгие меры санитарной безопасности, соблюдение которых обеспечивается и сейчас. Несмотря на возросшие траты, РЖД не повышают тарифы на перевозки. И в плацкарт, и в вагоны повышенной комфортности сейчас можно купить билеты с большими скидками.

Школьники с десяти до семнадцати лет могут отправиться в путь в двухэтажных купейных вагонах за полцены плацкартного вагона. Кроме того, продолжает действовать программа предоставления школьникам в период летних каникул скидки в 50% на билеты в плацкартные, общие и вагоны с местами для сидения. По этой программе с 2016 года РЖД перевезли более десяти млн детей, на что компания выделила почти 12 млрд рублей. Среди оставшихся льготных предложений – и действующий на постоянной основе «детский тариф», составляющий 35% от «взрослого», для детей в возрасте от пяти до десяти лет. Напомним, дети в возрасте до пяти лет на поездах путешествуют бесплатно.

Среди новых акций на железнодорожные билеты – скидка в 20% для многодетных семей. Предложение действует до 31 августа, отмечают в ФПК. Со скидкой может путешествовать любой член семьи или все вместе. В компании рассказали, что для получения скидки нужно обратиться в любую кассу ФПК и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус».

При покупке билетов до 31 июля действует еще одна акция, уже для всех пассажиров – скидка 30% на верхние боковые места в плацкартных вагонах. Она действует на поездки до 25 августа 2020 года внутри России.

«У компании «РЖД» есть большой потенциал для того, чтобы выдержать тяжелые стресс-тесты. Быстрота восстановления железнодорожных перевозок будет зависеть от платежеспособности пассажиров и эпидемиологической обстановки. Здесь и железная дорога, и гражданская авиация являются заложниками внешних обстоятельств. За то, что в условиях падения доходов РЖД снижает цены на билеты, их можно только похвалить», – отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

По данным агрегаторов билетов, путешествия в поездах стоят дешевле, чем на самолетах. Например, стоимость билета из Москвы в Нижний Новгород на 11 августа начинается от 763 рублей (на скоростной поезд «Ласточка»). Около 1000 рублей будет стоить билет в плацкартный вагон и около 1600 рублей – в купейный. Билет на самолет на ту же дату обойдется примерно в 6 тыс. рублей.



Беспрецедентные меры для безопасности пассажиров

При этом железнодорожники строго соблюдают введенные правила санитарной безопасности пассажиров. Как рассказали в РЖД, поезда дальнего следования проходят дезинфекцию в депо. Без этой процедуры ни один поезд не может отправиться в рейс. Внутри и снаружи вагоны обрабатывают обеззараживающими моющими средствами, активными в отношении вирусов. При необходимости проводится и внеплановая дезинфекция. Каждый день сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» дезинфицируют около двух тысяч вагонов поездов дальнего следования. Особенно тщательно обрабатываются зоны и предметы интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен, кнопки вызова проводника, выключатели. Постельное белье, матрасы и подушки тоже дезинфицируются.

О санитарной безопасности заботятся и проводники во время рейса: они не реже четырех раз в сутки моют полы и другие поверхности с помощью средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека, зато имеют широкий спектр антимикробного воздействия.

Даже воздух в поездах проходит мощную очистку. В систему фильтрации поступающего воздуха входят фильтры грубой и тонкой очистки, которые помогают удерживать снаружи пыль и неприятные запахи. Кроме того, воздух обеззараживают с помощью ультрафиолетовых ламп. Они безопасны для людей и находятся под крышей вагона, поэтому пассажиры с ними не контактируют. Такие системы очистки и обеззараживания воздуха используются во всех поездах «Сапсан» (160 вагонов) и «Ласточка» (845 вагонов), а также ими оборудуются все новые вагоны дальнего следования и вагоны, проходящие модернизацию. Так, на сегодняшний день в парке «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя компания РЖД, которая осуществляет почти все перевозки на поездах дальнего следования России) более 6,2 тысячи вагонов, где предусмотрена возможность обеззараживания воздуха. Именно они сейчас максимально задействованы в перевозках.

Проводники измеряют пассажирам температуру с помощью бесконтактных инфракрасных термометров. Если поездка длится дольше пяти часов, то измерение проводится дважды в сутки. Если у пассажира высокая температура или другие признаки вирусных инфекций, на ближайшей станции к нему вызовут медиков.