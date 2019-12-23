СПОРТ

Билеты на бой с Макгрегором и Серроне раскупили за один день продаж

18:59 23/12/2019

Билеты на турнир UFC 246, в главном событии которого сразятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор и рекордсмен UFC по количеству побед в организации, американец Дональд Серроне, были полностью раскуплены уже на старте продаж, передает Yahoo Sports.

Приблизительная выручка UFC от продажи билетов – 10 млн долларов. Соперники встретятся на арене 20 января следующего года в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. До этого UFC лишь трижды удавалось выручить от боев в Лас-Вегасе свыше 10 млн долларов и два из этих турниров были с участием Конора Макгрегора.

Речь идет об UFC 229, на котором Макгрегор встречался с Хабибом Нурмагомедовым, и UFC 194, главным событием которого был бой между Макгрегором и Жозе Алду. При этом третьим турниром с выручкой более 10 млн долларов является UFC 200, в главном событии которого встретились Миша Тейт и Аманда Нуньес.

Ранее Макгрегор назвал дату возвращения в октагон. «18 января состоится возвращение. Полностью сконцентрированное», – сказал ирландец.



