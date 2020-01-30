Транспортный комплекс Москвы выиграл главную награду международной премии Transport Ticketing Global в номинации «Лучшая умная билетная система – 2020».

Церемония награждения прошла 28 января в Лондонском музее естественных наук. Конкурентами Москвы были автобусный оператор Великобритании Arriva, транспортный оператор Германии Deutsche Bahn, оператор железнодорожного транспорта Манчестера и еще пять претендентов.

«В основу билетной системы московского транспорта мы заложили лучшие решения, которые были в мире, и считаем, что это очень успешный проект, позволивший объединить весь городской транспорт Москвы», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В настоящее время в московском транспорте внедрено около 10 способов оплаты проезда. Пассажиры могут воспользоваться картой «Тройка», а также носителями с ее функцией и объединенной картой («Тройка-Подорожник», «Тройка-Стрелка», «Тройка» и банки-партнеры). Оплатить проезд можно и с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов, а также со счета мобильного телефона.

Также с помощью «Тройки» можно валидировать поездки для бесплатной парковки на всех городских перехватывающих парковках. При совершении двух поездок на метро, МЦК или МЦД время, которое автомобиль провел на парковке в ожидании водителя, можно не оплачивать.

Благодаря развитию билетной системы транспорта Москвы очереди в кассах метро стали на 40% короче, в восемь раз снизилось число билетов, покупаемых у водителей наземного транспорта. Ежегодные продажи бумажных билетов с 2013 года сократились в 4,6 раза, что позволяет сохранять природу и экономить 2,5 млрд рублей в год.

Transport Ticketing Global, Лондон, Великобритания — крупнейшая международная премия, на которой лидеры транспортной отрасли выбирают лучшие проекты в области развития билетных решений. В жюри конкурса были представлены опытные транспортные эксперты Великобритании, Бельгии и других государств.