Российский певец Дима Билан перенес операцию на ноге. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию на больничной койке с забинтованной ногой.

По словам исполнителя, снимок был сделан перед операцией по удалению титановой пластины с девятью шурупами из сломанной ноги, пишет «Федеральное агентство новостей». Певец признался, что свой январский отпуск провел в подготовке к предстоящей операции и последующем восстановлении. Певец уточнил, что все его выступления пройдут, как и было запланировано, так как в конце месяца он сможет уже полноценно передвигаться.

Билан признался, что время срастания кости было для него трудным. Особенно тяжело дались ему выступления, во время которых ему приходилось прибегать к помощи трости, отмечает телеканал «360». В 2019 году Билану пришлось перенести две операции, которые проводились на сломанной ноге.

16 января сообщалось, что Елена Воробей сломала руку во время концерта в Ногинске и стойко продолжила выступление.