Заведующая библиотекой в поселке Шаква в Пермском крае задолжала 80 тысяч рублей за скачивание книг для посетителей, пишет «Новая газета».

Власти поселения провели интернет в деревенскую библиотеку в декабре 2014 года. Поначалу он был безлимитным и обходился в 2 тысячи рублей в месяц, но затем руководство решило урезать расходы до 300 рублей в месяц и сократило трафик до 100 мегабайт в месяц.

В сентябре 2015 года шаквинской библиотеке пришел счет за интернет на 80 тысяч рублей.

Выяснилось, что заведующая библиотекой Вера Савина искала и скачивала для читателей литературу в интернете. Руководство постановило, что Савина должна выплатить долг из своего кармана.

«Моя зарплата — 5-7 тысяч рублей. Это уже с надбавками: так оклад сам по себе три с чем-то тысячи», — рассказала женщина.

По ее словам, чтобы выплатить долг, она устроилась на вторую работу — кочегаром в местный Дом культуры.

Да сегодняшнего дня Вера Савина смогла выплатить чуть менее половины суммы. В январе ей пришло уведомление о необходимости погасить остаток задолженности в размере 42 599 рублей до 1 апреля. В противном случае головная библиотечная организация пообещала подать повторный иск в суд.

Ранее «Рамблер» писал, что с футболиста Александра Кержакова «по ошибке» списали задолженность по алиментам в размере 12 млн рублей.

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