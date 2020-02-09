СПОРТ

Биатлонисты Кыргызстана привыкают к малоснежным зимам

09:54 09/02/2020

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К малоснежным зимам привыкают биатлонисты Кыргызстана. Каждый день они следят за прогнозом погоды – ждут снег. А когда его нет, то тренируются на роликовых лыжах. Но плюс теплой зимы в том, что можно обойтись без тяжелой одежды и выходить на старт налегке. Корреспондент «МИР 24» Ольга Ковалева узнала подробности.

Поселок Воронцовка находится в получасе езды от Бишкека. Здесь на школьном футбольном поле метр за метром юные биатлонисты готовят себе трассу для тренировки. Заодно и разминаются. Ночью выпало немного снега, и его надо укатать – тогда лыжи едут быстрее и легче.

Малоснежная зима не кажется спортсменам проблемой. Погода позволяет тренироваться налегке, а это удобно. Биатлонисты оставляют свои куртки в импровизированной раздевалке – прямо на ветках клена. В теплые дни биатлонисты могли бы оттачивать меткость, стрелять по мишеням. Вот только тира у Федерации биатлона Кыргызстана нет, как нет и трассы со специальным рельефом.

«Сами делаем трассы здесь на стадионе, в горах тоже делаем. Но в горах все портят. У нас там нет места определенного. Мы делаем трассу, и тут же ее портят люди на лошадях или на джипах», – посетовал главный тренер сборной Республики Кыргызстан по биатлону Александр Левданский.

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Елена Бондарец 10 дней назад приехала из Лозанны, где представляла Кыргызстан на юношеских олимпийских играх. По словам Елены, соревноваться на искусственном снегу Швейцарии, где зима еще теплее бишкекской, было непривычно, но эмоции от присутствия на Олимпиаде все затмили.

«Я помню, когда я была вот такой маленькой тренер сказал мне: «У тебя есть все шансы попасть на Олимпиаду». Я тогда еще не понимала, что такое вообще Олимпиада. Но вот прошли годы и у меня получилось попасть. Это было очень сложно!» – сказала биатлонистка Елена Бондарец.

У 18-летней спортсменки цель – получить лицензию и участвовать на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Впереди сборы и летние тренировки. Биатлон – универсальный спорт, отсутствие снега для него не страшно. На этот случай есть роликовые лыжи.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые выиграла медальный зачет зимней юношеской Олимпиады.





Ольга Ковалева