СПОРТ

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

20:34 26/02/2020

Россиянка Евгения Павлова одержала победу на чемпионате Европы по биатлону в суперспринте, который проходит в Раубичах, передает «Российская газета».

Второе место заняла украинка Елена Пидгрушная, третьей к финишу пришла француженка Клоэ Шевалье.

Виктория Сливко стала девятой, Ульяна Кайшева – 11-й, а Анастасия Поршнева – 22-й.

Всего в финале приняли участие 30 биатлонисток. Ппо результатам квалификации из россиянок в их число не попали Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.



